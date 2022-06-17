Мэрия Лабытнанги выбрала поставщика трёх белых кроссоверов «Мицубиси» за 10,3 млн рублей

Мэрия Лабытнанги выбрала поставщика трёх белых кроссоверов Mitsubishi Outlander. Их поставит фирма АО «Рольф». Цена контракта – 10,3 млн рублей.

Контракт должна подписать глава города Марина Трескова. Источник финансирования – бюджет города Лабытнанги.

Муниципальным чиновникам нужны машины 2022 года выпуска, с мультимедийной системой, камерой заднего вида, датчиками дождя и света,

Агентство «Новый День» ранее сообщало, что ради закупки полноприводных автомобилей «Мицубиси» глава администрации Лабытнанги Марина Трескова получила разрешение в Минпромторге на приобретение иномарок.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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