Ямальские мэрии продолжают массово закупать иномарки

Ямальские муниципальные служащие продолжают массовую закупку автомобилей. Сразу несколько администраций закупают по 3 машины. Суммы закупок у всех примерно одинаковы – около 7,5 млн рублей.

Администрации Муравленко нужны 3 кроссовера Chery Tiggo 7 PRO белого или серого цвета. В машинах должен быть подогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики парковки, климат-контроль. Источник финансирования контракта – бюджет города Муравленко. Итоги аукциона подведут в конце июля. Максимальная цена контракта – 7,3 млн рублей.

Департамент имущественных отношений Ноябрьска закупает 3 автомобиля Kia Cerato. Ради этого заместитель главы города Евгений Белов получил разрешение в Минпромторге РФ на закупку «товара, происходящего из иностранного государства». Машины должны быть белыми. Они должны быть оснащены камерами заднего вида, климат-контролем, датчиками парковки, круиз-контролем. Итоги аукциона подведут в ближайшие дни. Максимальная цена контракта – 7,6 млн рублей.

Мэрия Нового Уренгоя выбрала точно такие же машины – Kia Cerato. Поставщик уже известен – ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЛЮБЕРЦЫ-Х». Тут чиновники тоже предпочитают белые машины. И в требованиях также – климат-контроль, датчики парковки, круиз-контроль камера заднего вида. Стоимость машин – 7,4 млн рублей.

Администрация Пуровского района за 7,5 млн рублей купила у ООО «Автомаг» 3 кроссовера HAVAL JOLION. Машины также будут белыми. Они будут иметь круиз-контроль, климат-контроль, датчики парковки. Источник финансирования контракта – бюджет Пуровского района.

Ранее три белых кроссовера Mitsubishi Outlander за 10,3 млн рублей купила мэрия Лабытнанги. Также 3 автомобиля «Киа Рио» приобрели чиновники Салехарда.

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Салехард, Наталья Ефремова

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