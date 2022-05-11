Чиновники Салехарда купили «Киа Рио Премиум» вместо «Тойота Камри»

Муниципальные чиновники Салехарда всё-таки обновили автопарк – они купили три «Киа Рио Премиум» за бюджетный счёт. Сумма покупки – 6,5 млн рублей. Заказчик – «Производственно-техническое управление», ранее эта же муниципальная контора пыталась приобрести 3 автомобиля «Тойота Камри», но на конкурс никто не заявился. После этого, очевидно, чиновники остановили свой выбор на более дешёвых машинах.

В материалах закупки, размещённых на официальном сайте торгов, говорится, что источником финансирования является бюджет города Салехарда. Заказчик купил автомобили с аудиосистемой, круиз-контролем, сиденья отделаны искусственной кожей.

Машины покупают у тюменского ИП Станислава Темпеля.

Каждый автомобиль будет стоить почти 2,2 млн рублей.

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Салехард, Наталья Ефремова

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