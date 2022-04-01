Чиновник Салехарда хотели, но не смогли купить три «Тойоты Камри»

Муниципальные служащие Салехарда хотели, но не смогли купить три автомобиля «Тойота Камри». Максимальная цена контракта была 7,5 млн рублей, это значит, что каждый автомобиль обошёлся бы в 2,5 млн рублей. Закупку муниципальная контора проводила в разгар санкций.
В январе 2022 МКУ «Производственно-техническое управление» Салехарда получило разрешение Минпромторга на закупку иномарок. Но тогда ещё не действовали санкции и не шла речь о необходимости импортозамещения. 24 марта это МКУ объявило аукцион на покупку трёх чёрных «Тойот» с автоматической коробкой передач. Источник финансирования – муниципальный бюджет.
Итоги аукциона подвели 1 апреля 2022 года. На торги никто не заявился.
Будут ли муниципалы предпринимать ещё одну попытку покупки иномарок – пока неясно.
Вместе с этим аукцион на покупку «Тойота Камри» объявила муниципальная компания из Губкинского. Их цена уже выше – они рассчитывают купить машину почти за 2,9 млн рублей. Итоги аукциона пока не подвели.
Салехард, Наталья Ефремова
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