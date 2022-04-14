Мэрия Губкинского не смогла купить «Тойоту Камри»

Муниципальная управляющая компания Губкинского не смогла купить «Тойота Камри» – на аукцион никто не заявился. Максимальная цена контракта была 2,9 млн рублей.

В пресс-службе администрации Губкинского объясняли, что новый автомобиль необходим, так как имеющиеся в автопарке машины уже устарели и являются небезопасными. Однако там не уточнили, почему нужна именно иномарка и почему чиновники не рассматривают вариант приобретения отечественного автомобиля.

Ранее попытку купить несколько автомобилей «Тойота Камри» предприняли служащие Салехарда. Они обозначили меньшую стоимость машин – около 2,5 млн рублей. На их аукцион тоже никто не заявился.

Будут ли служащие снова пробовать приобрести автомобили через систему госзакупок, откажутся от покупку или купят через другой механизм – неясно.

Губкинский, Юлия Фролова

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