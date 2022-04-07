Мэрия Губкинского не смогла объяснить покупку иномарки в период санкционных ограничений

В администрации Губкинского прокомментировали закупку иномарки в период санкционных ограничений и нестабильной экономической ситуации. Машину «Тойота Камри» или эквивалент покупает «Муниципальная управляющая компания» города.

В пресс-службе мэрии в ответ на запрос агентства «Новый День» уточнили, что новая машина необходима, так как старые авто уже небезопасны. Но там не ответили на вопрос, почему не рассматривают продукцию российского автопрома. Без ответа остался и вопрос о том, почему в машине обязательно должен быть климат-контроль и аудиосистема.

«Муниципальная управляющая компания занимается транспортным обслуживанием органов местного управления и бюджетных организаций в соответствии со 131 федеральным законом. Парк техники управляющей компании устарел. В среднем пробег составляет более 10 тысяч километров, что небезопасно. В связи с этим требуется частичная замена автомобильного парка», – сообщили в мэрии Губкинского 7 апреля 2022 года.

Максимальная стоимость закупки – 2,9 млн рублей. Аукцион ещё идёт. Итоги должны быть подведены 12 апреля.

Ранее заказ на закупку аналогичных иномарок размещало муниципальное учреждение Салехарда. Но на торги никто не заявился, конкурс не состоялся.

Губкинский, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»