На Ямале чиновники в разгар санкционных ограничений покупают «Тойота Камри»

Администрация Губкинского объявила аукцион на поставку автомобиля Toyota Camry или эквивалента. Максимальная сумма контракта – 2,9 млн рублей. Машина приобретается для «Муниципальной управляющей компании». Муниципальные сотрудники не отказывают себе в приобретении иномарки несмотря на ситуацию в стране и мире, санкционные ограничения и ориентацию на отечественного производителя. Своё решение местные власти аргументируют тем, что на территории России эквивалент необходимого им автомобиля не производится.

Итак, согласно техническому заданию, управляющей компании нужна машина цвета «чёрный металлик» с аудиосистемой, боковыми и фронтальными подушками безопасности, коленной подушкой безопасностью, шторками безопасности, датчиками дождя и света, датчиками парковки – передними и задними, круиз-контролем, климат-контролем, подогревом передних сидений.

Директором муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная управляющая компания» является Александр Пырх. Агентство «Новый День» сделает запрос в администрацию Губкинского, чтобы понять, почему чиновников не устраивает продукция отечественного автопрома.

Ранее администрация Губкинского через это же бюджетное учреждение нашла подрядчика для организации питания во время официальных мероприятий. В том числе в меню фуршетов должны входить экзотические сыры – камамбер, дорблю, пармезан. А также рыбные нарезки из сёмги и форели. Сумма контракта – 720 тыс. рублей. Кормить муниципальных сотрудников и их гостей будет компания «РАСТР», возглавляемая Мариной Клочко – именно с ней заключен контракт.

Губкинский, Юлия Фролова

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