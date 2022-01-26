Чиновники из Губкинского заказывают на обед нарезку из пармезана, дорблю и камамбера

Муниципальные чиновники на Ямале начали заказывать официальные фуршеты. Аукционы объявили власти Надымского района и Губкинского.

Мэрии Губкинского необходима организация нескольких торжественных обедов и ужинов в 2022 году. Сумма контракта – 720 тыс. рублей.

В техзадании подробно описываются требования к блюдам. Например, в сырной нарезке должны быть полутвёрдые голубые сыры с плесенью lорблю, мягкие сыры с белой плесневой корочкой rамамбер, твёрдые сорта – пармезан. Они должны быть сервированы с добавлением мёда, орехов грецкого и миндального. В рыбном ассорти власти ожидают увидеть не менее 3-х видов филе рыбы слабосолёной (семга, форель), горячего копчения, холодного копчения (масляная рыба). Сервируется с оливками, лимоном и зеленью. Среди горячих и холодных блюд оленины нет. Присутствует курица в сливочном соусе, медальоны из говядины, корейка, судак, палтус и форель. Десерты тоже прописаны очень определённо: штрудель, «Наполеон», «Красный бархат», круассаны и так далее.

Итоги аукциона будут подведены на днях.

Техзадание администрации Надымского района на организацию официальных мероприятий максимально неконкретное. Указаны лишь названия блюд – салат, закуски, бутерброды, горячие блюда, пирожные. Число мероприятий не указано. Написано лишь количество участников. Максимальная сумма контракта на 2022 год – более 675 тыс. рублей.

Итоги аукциона пока не подведены.

В 2021 году надымских чиновников и их гостей кормила предприниматель Рузиля Глушкова. В 2021 году ей за услуги заплатили 516 тыс. рублей. Изначально контракт был больше. Вероятно, его не удалось исполнить в полном объёме в связи с пандемией и серьёзными ограничениями – многие поездки и публичные мероприятия были отменены.

Надым, Губкинский, Наталья Ефремова

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