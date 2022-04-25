Чиновники Лабытнанги покупают кроссоверы на 10,5 млн рублей

Три белых кроссовера пробует купить администрация Лабытнанги в апреле 2022 года. За каждый мэрия готова отдать по 3,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Аукцион уже в финальной стадии – скоро должен быть известен поставщик.

Согласно техзаданию, муниципальным чиновникам Лабытнанги нужны машины с автоматической коробкой передач, полноприводные, с климат-контролем, с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также шторками безопасности. В автомобиле должен быть круиз-контроль и бортовой компьютер, а также мультимедийная система с экраном.

Источник финансирования контракта – бюджет города Лабытнанги, муниципальные нужды.

Ранее автомобили «Тойота Камри» пытались купить представители муниципальных учреждений Губкинского и Салехарда, однако на торги никто не заявился.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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