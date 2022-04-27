Мэрия Лабытнанги осталась без трёх белых кроссоверов

Администрации Лабытнанги не удалось купить три белых кроссовера – аукцион не состоялся. На торги заявился всего один участник и он признан несоответствующим требованиям.

Как сообщало агентство ранее, муниципальные служащие хотели приобрести три кроссовера по цене 3,5 млн рублей каждый. В машинах должна была быть установлена мультимедийная система, подушки и шторки безопасности и другие дополнительные опции.

В этом году это уже третья попытка ямальских чиновников купить дорогостоящие машины – ранее аукционы объявляли муниципальные учреждения Губкинского и Салехарда. Они не состоялись.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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