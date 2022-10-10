Три иномарки «Киа» покупает управделами правительства Ямала

Управделами правительства Ямала покупает 3 автомобиля «Киа Серато». Максимальная цена контракта – 7,5 млн рублей. То есть одна машина обойдётся в 2,5 млн рублей. Цвет – белый, серебристый или чёрный металлик. Чиновникам нужны машины с коробкой передач автомат. Об этом говорится в документации аукциона на сайте госзакупок.

Источник финансирования – региональный бюджет.

Чиновники правительства получили для закупки разрешение Минпромторга на приобретение товаров, происходящих из иностранных государств.

Ранее автомобили Kia Cerato закупили муниципальные чиновники – мэрии Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Салехард, Наталья Ефремова

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