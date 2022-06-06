Мэрия Лабытнанги снова объявила аукцион на покупку трёх белых кроссоверов «Мицубиси»

Чиновники мэрии Лабытнанги предприняли очередную попытку купить 3 белых кроссовера. Служащим ямальского города нужны Mitsubishi Outlander. Общая сумма закупки – 10,5 млн рублей. Аукцион объявлен на официальном сайте госзакупок. Окончание срока подачи заявок – 14 июня.

Прежняя попытка купить кроссоверы состоялась в конце апреля 2022 года – на аукцион никто не заявился.

Чиновникам администрации Лабытнанги нужны машины с фронтальными и боковыми подушками безопасности, бортовым компьютером, мультимедийной системой, датчиком дождя, датчиком света, камерой заднего вида.

Ради закупки полноприводных автомобилей «Мицубиси» глава администрации Лабытнанги Марина Трескова получила разрешение в Минпромторге на приобретение иномарок. Источником финансирования в этом разрешении значится региональный бюджет. В проекте контракта указано, что источник финансирования – муниципальный бюджет.

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Лабытнанги, Наталья Ефремова

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