Власти Ямала сверстали бюджет-2023 с дефицитом в 51 млрд рублей

Правительство ЯНАО сверстало бюджет на 2023 год. Согласно проекту, дефицит в будущем году составит 51,3 млрд рублей. Доходы – 282,5 млрд рублей. Это намного больше того, что планировали финансисты Ямала, верстая бюджет на трёхлетку в конце 2021 года – тогда доходы на 2023 год обозначили суммой 244 млрд рублей.

Вероятно, одной из причин этого стало удорожание газа и нефти. Ямал, как известно, газодобывающий регион. «В текущем году наблюдается резкий рост цен на природный газ и нефть на мировых рынках, который положительно отразится на финансовых результатах крупнейших налогоплательщиков и, как следствие, приведёт к увеличению поступлений налога на прибыль организаций как в текущем году, так и в первой половине 2023 года, при этом, в среднесрочной перспективе к 2025 году прогнозируется снижение стоимости нефти и природного газа», – поясняют ямальские финансисты.

По программе «Сотрудничество» (общий бюджет Тюменской области, ХМАО и ЯНАО) Ямал предаст 38,2 млрд рублей.

Для Курганской области власти Ямала заложили субсидию в 350 млн рублей на 2023 год. За счёт безвозмездных поступлений богатого соседа Зауралье решает острые социальные вопросы – ремонтирует школы и детские садики, больницы.

Традиционно чиновники Ямала заложили в бюджет субсидию фонду «Сотрудничество Ямала», который строит храм на берегу Шайтанки в Салехарде. Её сумма – 1,2 млрд рублей.

Региональный оператор по обращению с мусором «Инновационные технологии» тоже получит деньги из бюджета Ямала в 2023 году – панируется, что компенсация выпадающих доходов для него составит 282 млн рублей. Это больше суммы на 2022 год.

На мусорные вопросы чиновники Ямала заложили в бюджет ещё 470 млн рублей. На что именно пойдут средства – не вполне ясно. Формулировка такая: «создание эффективной системы обращения с ТКО». При этом известно, что власти Ямала планируют построить полигоны. Ранее чиновники намеревались найти инвестора для этих целей, однако конкурсы сорвались. В итоге власти решили проектировать полигоны самостоятельно.

Традиционно миллиардные компенсации получают коммунальщики: энергетики – 3 млрд рублей, теплоснабжающая организация – 9,7 млрд рублей, водоснабжение и водоотведение – 3,8 млрд рублей.

Более 3,5 млрд рублей направят на субсидии авиакомпаниям для компенсации расходов на обслуживание межрегиональных маршрутов. Также традиционно большую часть суммы получает региональный перевозчик АТК «Ямал».

Дорожный фонд в 2023 году составит почти 40 млрд рублей.

Довольно крупную субсидию получит некоммерческая организация «Центр развития туризма на Полярном Урале» – 471 млн рублей. Деньги пойдут на создание горнолыжного комплекса на Полярном Урале и рекреационного комплекса «Харбейский».

В числе расходов также траты на содержание депутатов – окружных и муниципальных – 705 млн рублей. И на чиновников – более 1 млрд рублей.

Салехард, Юлия Фролова

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