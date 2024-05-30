На Ямале выросли налоговые доходы за счёт роста зарплат граждан и прибыли компаний

Ямал в 2023 году направил в федеральный бюджет 2,1 трлн рублей налогов. Это 11% от всего бюджета страны. Больше в бюджет РФ вносят только нефтедобывающая Югра и Москва. ЯНАО остаётся одним из субъектов-доноров. Об этом рассказал на заседании думы первый заметить директора департамента финансов округа Артур Репин.

В бюджет Тюменской области мобилизовано в прошлом году 46 млрд рублей по соглашению о сотрудничестве (29% налога на прибыль организаций). «А с учётом доли КГН по нормативу для программы «Сотрудничество» в целом в Тюменской области передано 58,6 млрд рублей», – объяснил г-н Репин. При этом 27 млрд из тюменской казны в 2023 году вернулось на Ямал.

В прошлом году бюджет ЯНАО получил гораздо больше денег, чем рассчитывали финансисты изначально. Доходы составили в 2023 году 383,1 млрд рублей, это на 36% выше плана.

Налог на прибыль организаций составил 142 млрд рублей (156% от плана). Рост связан с увеличением прибыли крупнейших налогоплательщиков – «Новатэк», «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», в том числе за счёт переоценки курсовых разниц в 1 полугодии года.

Налог на имущество организаций – 118 млрд рублей (103% от плана). Рост по сравнению с 2022 годом – за счёт ввода в эксплуатацию новых производственных объектов.

Налог на доходы физлиц – 63 млрд рублей (127% от плана). Это больше, чем в позапрошлом году, и связано это с ростом фонда оплаты труда у крупнейших налогоплательщиков.

Салехард, Наталья Ефремова

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