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Четверг, 22 мая 2025, 08:54 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямал перечислил в федеральный бюджет в 2024 году почти 3 триллиона рублей

Артур Репин. Фото – департамент финансов ЯНАО

В 2024 году Ямал направил в федеральный бюджет 2,9 трлн рублей. Это 12% поступлений в казну страны. Больше вносит только Югра и Москва. Об этом сообщил заместитель главы департамента финансов ЯНАО Артур Репин. 22 мая он представил отчёт об исполнении бюджета автономии за прошлый год депутатам Заксобрания Ямала.

Основными «донорами» бюджета Ямала как и прежде являются предприятия ТЭК – «Газпром», «Новатэк», «Газпромнефть» и «Роснефть». Они обеспечили 70% доходов.

В бюджет Тюменской области по программе «Сотрудничество» Ямал перечислил в прошлом году 49 млрд рублей. Это 29% налога на прибыль организаций.

Более 64 млрд рублей направлено на стройки в прошлом году.

Госдолг по итогам года составил 6 млдр рублей. 70% госдолга – это госгарантии, остальное – кредиты. «В том числе 1,5 млр рублей – это привлечённый инфраструктурный кредит на инженерное обеспечение микрорайона Обдорский в Салехарде», – отметил г-н Репин.

Салехард, Наталья Ефремова

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