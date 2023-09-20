Ямал получит дополнительно 26 млрд рублей в виде налогов

На Ямале в 2023 году вырастет бюджет. В Заксобрание округа внесены поправки, которые увеличивают поступления в окружную казну на 26,4 млрд рублей. Доходы вырастут за счёт единственного источника – налога на прибыль организаций. Вероятнее всего, вырастут отчисления от основных налогоплательщиков автономии – нефтегазовых компаний.

Дополнительные деньги пойдут на сокращение дефицита бюджета. Сейчас он спрогнозирован в сумме 51,2 млрд рублей. После роста доходов станет 24,9 млрд рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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