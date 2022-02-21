На Ямале подорожали мусорные полигоны и конкурсы на их строительство отменили

Власти Ямала остановили конкурсы на поиск партнёра для строительства полигонов ТКО, потому что подорожали стройматериалы и кредиты. Соответственно компенсаций, которые предусмотрели чиновники (порядка 3 млрд рублей за каждый полигон), уже недостаточно для инвесторов. Об этом сообщили представители департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День» 21 февраля 2022 года.

Речь идёт об отмене конкурсов на право возведения полигонов с сортировкой в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. Полигоны планировали построить на условиях концессии.

«Конкурсная документация на создание объектов обработки ТКО формировалась в иных макроэкономических условиях. С момента объявления конкурса до настоящего момента стоимость строительных материалов и стоимость пользования финансовыми ресурсами кредитных учреждений значительно увеличились. Согласно проведенным консультациям с антимонопольным органом, в связи с тем, что размер инвестиционного платежа является критерием конкурса, его изменение после проведения конкурса по указанным выше обстоятельствам невозможно, так как они возникли до его проведения», – уточнили в департаменте.

Напомним, конкурс запустили летом 2021 года.

В департаменте тарифов уверили, что к ним ещё не поступили конкурсные предложения от участников (их перечень агентство «Новый День» сообщало ранее).

Чиновники не смогли пояснить, будет ли повторный конкурс. «Одновременно было принято решение о разработке проектно-сметной документации, по результатам проверки которой будет проведён новый конкурс либо объекты будут созданы с использованием механизма государственной закупки», – говорится в ответе департамента энергетики, тарифов и ЖКК, который подписан директором Дмитрием Афанасьевым.

Он не ответил на вопрос о том, когда планируется приступить к строительству полигонов.

Салехард, Юлия Фролова

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