В 2023 году Ямал повторно запустит конкурс по поиску партнёров строительства сортировки мусора

В 2023 году власти Ямала запустят концессионный конкурс по определению партнёра для возведения современных мусоросортировочных комплексов. Сейчас округ завершает проектирование этих объектов. Об этом сообщил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК автономного округа Дмитрий Афанасьев. Ранее в правительсте в ответ на вопрос агентства «Новый День» сообщали, что заказчком проектов является один из подконтрольных властям фондов.

«В этом году мы практически закончили проектирование автоматизированных мусоросортировочных комплексов. <…> С 1 января проект будет проходить экологическую экспертизу и госэкпертизу. Земельные участки уже определены. Надо проводить конкурс и двигаться вперёд. <…> С нового года мы приступим к заключению концессионного соглашения на строительство мусоросортировочных комплексов. <…> С 2023 года у нас планируется строительство 3 мусоросортировочных комплексов в Муравленко, Салехарде и Новом Уренгое. Общая производительность этих объектов – 220 тыс. тонн коммунальных отходов, это все отходы, которые образуются в ЯНАО», – рассказал глава ведомства в ходе пресс-конференции в официальном паблике правительства Ямала «Вконтакте».

Г-н Афанасьев добавил, что комплексы появятся в 2025 году. Этот срок установлен федеральными требованиями.

«У нас был 303 приказ, который позволял эксплуатировать существующие свалки (у нас их 51) которые не входят в ГРОРО (госреестр размещения отходов – прим.ред.) (всего 6 входит), временно эксплуатировать до 1 января 2023 года. Не мы одни, а практически вся Российская Федерация, не готовы полностью к новой системе обращения с отходами. Поэтому было принято решение правительством РФ этот срок продлить до 1 января 2026 года. То есть мы будем эксплуатировать все наши существующие свалки и полигоны до 1 января 2026 года. И до этого срока мы должны полностью запустить систему», – объяснил чиновник.

Он уточнил, что в систему также войдут 7 мусороперегрузочных станций и порядка 42 площадок накопления. Из них 16 площадок контейнерного типа и 26 площадок – арочного типа.

«На сегодня размещено уже 32 площадки, на следующий год осталось 10 площадок. Это связано с обеспечением транспортной доступности, то есть строительством подъездных путей», – сказал г-н Афанасьев.

Партнёров-концессионеров строительства полигонов с сортировкой должны были определить в 2022 году. Но конкурсы отменили, так как полигоны подорожали. В итоге власти решили сами подготовить проекты.

Салехард, Юлия Фролова

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