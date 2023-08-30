Власти Ямала ищут партнёров для строительства мусорных полигонов за 17 млрд рублей

Власти Ямала повторно объявили конкурс на поиск подрядчика-инвестора по строительству полигонов в трёх городах округа. Речь идёт о Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Полигоны спроектировали за средства бюджета через подконтрольный округу фонд. На это, судя по документации, ушло более 150 млн рублей. Строительство полигонов теперь обойдётся на 8 млрд рублей дороже, чем планировалось изначально, в 2021 году.

В октябре чиновники определят участников конкусра. В ноябре начнут принимать от них заявки. Вскрытие конвертов с предложениями потенциальных инвесторов намечено на февраль 203 года (вероятно, опечатка и речь идёт о феврале 2024 года). Агентство «Новый День» изучило документацию концессионных конкурсов на строительство полигонов. Срок концессии – 25 лет. Обязательное условие – заёмное финансирование.

При этом у потенциальных участников концессионных конкурсов должен быть опыт строительства и управления полигонами и объектами сортировки.

Власти Ямала готовы возместить инвесторам вложения. Размер компенсации определится по итогам конкурсов.

Полигоны с сортировкой должны начать работу до конца 2025 года.

Муравленко

Полигон в Муравленко оценивается в 5 млрд 897 млн рублей. Это начальное значение. Участники конкурса могут предложить построить объект за меньшие деньги.

«Объект предназначен для приёма ТКО, выборки из общего потока ТКО и измельчения крупногабаритных материалов/отходов, сортировки, выборки и накопления вторичных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением фракции размером менее 70 мм, оставшиеся после сепарирования, захоронения неликвидного остатка производственного цикла», – говорится в документации.

Мощность создаваемого мусоросортировочного комплекса – не менее 65 тыс. тонн ТКО в год и 7,7 тыс. тонн производственных отходов в год.

Планируется, что с помощью компостирования органики удастся утилизировать 35% от общего мусора. Полигон ТКО и производственных отходов должен иметь мощность не менее 45 тыс. тонн в год.

Салехард

Стоимость полигона в Салехарде – 4 млрд 830 млн рублей. Мощность мусоросортировочного комплекса – не менее 55 тыс. тонн ТКО в год и 5,5 тыс. тонн производственных отходов в год. Полигон ТКО и производственных отходов должен иметь мощность не менее 35 тыс. тонн в год.

Новый Уренгой

Ориентировочная стоимость полигона с сортировокй в Новом Уренгое – 6 млрд 108 млн рублей. Мощность мусоросортировочного комплекса – не менее 83 тыс. тонн ТКО в год и 14,9 тыс. тонн производственных отходов в год. Планируемая производительность полигона – не менее 62 тыс. тонн в год.

Муравленко, Новый Уренгой, Салехард, Юлия Фролова

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