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Четверг, 10 августа 2023, 09:12 мск

Новости Ямал

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Инвестора для свалок власти Ямала начнут искать в ближайшие 2 месяца

Власти Ямала объявят концессионный конкурс на поиск инвесторов для мусорных полигонов до конца сентября 2023 года. Проектная документация на них уже готова и проходит экспертизу. Об этом сообщили в департаменте энергетики, ЖКК и тарифов ЯНАО в ответ на запрос агентства «Новый День».

При этом в департаменте не пояснили, какова примерная сметная стоимость строительства. Там сослались на то, что смета ещё не прошла экспертизу. Однако ориентировочная сумма указана в поправках в терсхему размещения ТКО. Она составляет 14,5 млрд рублей на 3 полигона с сортировкой.

Салехард, Юлия Фролова

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