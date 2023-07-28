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Пятница, 28 июля 2023, 12:31 мск

Новости Ямал

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На Ямале опять подорожали мусорные полигоны

Мусорные полигоны на Ямале ещё подорожали. Прогнозные вложения выросли на 5,5 млрд рублей момента объявления первого концессионного конкурса. Теперь на 3 полигона потребуется 14,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют цифры в уточнённой терсхеме по обращению с ТКО.

Поправки в документ опубликованы в конце июля 2023 года. В них лишь ориентировочные цены, если верить бумагам, проектно-сметная документация на полигоны ещё не готова.

На полигон с мусоросортировочным комплексом в Салехарде понадобится ориентировочно 4,2 млрд рублей. Полигон в Новом Уренгое, по прогнозным оценкам, будет стоить около 5,3 млрд рублей. Полигон в Муравленко – около 5 млрд рублей.

В предыдущей версии терсхемы на все 3 полигона закладывали по 3 млрд рублей. Эти суммы указывали и во время первых концессионных конкурсов в 2021 году. В начале 2022 года чиновники отменили конкурсы из-за роста стоимости стройки. Но насколько выросли цены – не рассказали.

Через год, в феврале 2023 года, обозначили новую сумму. После встречи главы РЭО Дениса Буцаева и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова стороны назвали планируемый объём инвестиций: 11,26 млрд рублей. Тогда говорилось, что это большая часть от необходимой суммы.

В 2023 году чиновники должны были запустить новый концессионный конкурс, но этого до сих пор не случилось. В декабре 2022 года глава департамента ЖКК, энергетики и тарифной политики Дмитрий Афанасьев сообщал, что регион заканчивает проектирование мусорных полигонов. Заказчиком проектов является один из подконтрольных властям фондов. Агентство сделает запрос в ведомство, чтобы понять, на каком этапе проектирование.

В департаменте ЖКК Ямала несколько раз называли контрольный срок появления полигонов на Ямале – 2025 год.

Салехард, Юлия Фролова

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