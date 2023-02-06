Финансировать мусорные полигоны на Ямале будет РЭО

Финансировать строительство полигонов с обработкой мусора на Ямале будет Российский экологический оператор (РЭО). Компания вложит в проекты 11,26 млрд рублей, сообщил глава РЭО Денис Буцаев 6 февраля 2023 года. Это большая часть от необходимой на возведение объектов суммы.

В правительстве ЯНАО добавили, что полигоны в Муравленко, Салехарде и Новом Уренгое построят на условиях концессии. Сначала регион найдёт инвесторов, затем инвесторы получат финансирование РЭО.

«На данный момент подобраны земельные участки, разработана проектно-сметная документация, в настоящее время проводится её государственная экспертиза. Получение заключений государственных экспертиз ожидается в начале второго квартала 2023 года», – уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Строительство полигонов обсуждали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава РЭО Денис Буцаев в рамках встречи. РЭО вложит средства, полученные от выпуска облигаций компании.

«Вместе со строительством комплексов в населённых пунктах региона появятся специальные контейнеры», – пообещал г-н Артюхов.

«РЭО готово обеспечить льготное финансирование в целях создания перспективных объектов, рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Создание данных объектов позволит Ямало-Ненецкому автономному округу достичь показателей нацпроекта «Экология» на 2030 год уже в 2025 году», – отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев, которого цитируют в пресс-службе правительства ЯНАО.

Власти Ямала ранее предприняли попытку самостоятельно найти инвесторов и построить полигоны. Однако в феврале 2022 года конкурсы остановили. Чиновники заявили тогда, что это было связано с удорожанием стройматериалов.

Салехард, Наталья Ефремова

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