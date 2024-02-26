Полигоном в Новом Уренгое за 7 млрд рублей займётся компания из холдинга «Террикон»

Власти Ямала согласились заключить соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса с полигоном в Новом Уренгое с единственным участником конкурса. Им стала компания «Буревестник» (зарегистрирована в Москве).

Сейчас у чиновников и компании по условиям концессионного конкурса есть время для проведения переговоров – 45 дней. «Провести с единственным заявителем переговоры в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров», – говорится в решении правительства ЯНАО.

Компания находится под управлением УК «Террикон». Директор УК – Игорь Пикалов.

Размер инвестиционного платежа, который запросила компания – 6,9 млрд рублей. Такую сумму, если условия будут утверждены, выплатят власти ЯНАО из бюджета округа инвестору в качестве субсидии.

Ранее аналогичные решения чиновники автономии приняли относительно мусоросортировочных комплексов с полигонами в Муравленко и Салехарде. В тех конкурсах тоже было по одному участнику. И это тоже компании, которые находятся под управлением УК «Террикон».

Год назад глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев договорились о том, что именно РЭО профинансирует полигоны на Ямале с помощью выпуска облигаций.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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