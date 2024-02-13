Власти Ямала назвали подрядчиков стройки мусорных полигонов в Салехарде и Муравленко

Власти Ямала заключат соглашения о строительстве мусорных полигонов в Салехарде и Муравленко с единственными участниками конкурсов. Распоряжение правительства об этом подписано губернатором Дмитрием Артюховым.

Комплекс в Салехарде будет возводить ООО «ПОЛЯРНЫЙ». В Муравленко партнёром властей должна стать компания ООО «ПЕРЕСВЕТ». В распоряжении главы региона говорится, что теперь чиновники проведут переговоры, чтобы установить параметры концессионных соглашений.

В документации правительства ЯНАО инвестору строительства полигона с сортировкой в Салехарде предлагался предельный размер инвестиционного платежа в 5 млрд рублей. В Муравленко – 6,3 млрд рублей.

В предыдущем конкурсе, который в итоге отменили, на все 3 полигона закладывали по 3 млрд рублей.

В декабре 2023 года глава департамента ЖКК и тарифов ЯНАО Дмитрий Афанасьев заявил, что полигоны – это «история не совсем коммерческая, как в других регионах РФ, потому что у нас и по экономическим, и по экологическим причинам нет предприятий для переработки мусора, и нам даже полезные фракции придётся везти в сторону Тюмени, перерабатывать».

Салехард, Муравленко, Наталья Ефремова

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