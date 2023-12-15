Власти заявили об отсутствии коммерческой выгоды в проектах по созданию полигонов на Ямале

Власти Ямала называют 2026 год годом ввода новых полигонов с сортировкой мусора, хотя ранее обозначали 2025 год. Речь идёт об автоматизированных комплексах в Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде. Кроме того, власти Ямала уверяют, что полигоны не окупаются, так как отобранные полезные фракции мусора нужно будет везти на переработку в другие регионы.



«В первом квартале следующего года закончатся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на заключение концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов и дальнейшей эксплуатации», – уточнил директор департамента ЖКК, тарифной политики и энергетики ЯНАО Дмитрий Афанасьев. Он добавил, что после этого строить полигоны будут ещё около двух лет.

Согласно сайту торги.гов, на конкурсы по созданию мусоросортировочных комплексов Муравленко и Салехарде заявились по 1 компании. В столице Ямала мусорный полигон пожелала строить только фирма ООО «Полярный», в Муравленко – ООО «Пересвет». Заявки на конкурс по созданию полигона в Новом Уренгое ещё принимаются.

«Мы сейчас готовимся. Подготовили площадки временного накопления, разрабатываем логистические и процедурные вещи, чтобы комплексы работали. История не совсем коммерческая, как в других регионах РФ, потому что у нас и по экономическим, и по экологическим причинам нет предприятий для переработки мусора, и нам даже полезные фракции придётся везти в сторону Тюмени, перерабатывать», – сказал во время прямого эфира в официальном паблике правительства ЯНАО г-н Афанасьев.

Он также раскрыл некоторые детали проектов. По его словам, выборка отходов будет производиться за счёт магнитов, сепараторов, фотоэлементов и пневматики. «Когда мусор будет поступать на такой комплекс, порядка 30% будет сразу отбираться в биомассу и переработаться в техногрунт. Техногрунт применяется для пересыпки хвостов полигонов, он не обладает классом опасности, его можно использовать под благоустройство, под строительство», – отметил чиновник.

Салехард, Муравленко, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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