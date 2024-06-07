Совкомбанк будет финансировать создание мусорных полигонов на Ямале

Совкомбанк предоставит финансирование на строительство мусорных полигонов на Ямале через приобретение облигаций РЭО. Об этом договорились губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и зампред правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

Они подписали трёхстороннее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО. Финансирование будет совместным. Кто и сколько даст денег на полигоны – не сообщается.

Напомним, в результате концессионных конкурсов власти ЯНАО нашли инвесторов-партнёров для строительства трёх комплексов в Муравленко, Салехарде и Новом Уренгое. Всё это компании из холдинга УК «Террикон».

«Обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твёрдых коммунальных отходов – задача, которую ставит глава государства. Для нашего отдаленного северного региона это вызов. Механизм концессии с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с коммунальными отходами», – сказал г-н Артюхов.

«Та огромная работа, которую проводит РЭО по созданию в России системы обращения с отходами, вызывает огромное уважение. Уверен, что наше успешное сотрудничество получит развитие и в других регионах России», – сообщил г-н Автухов.

Салехард, Новый Уренгой, Муравленко, Наталья Ефремова

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