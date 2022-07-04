На Ямале раздельный сбор мусора обещают ввести через несколько лет

Жители Ямала задали губернатору Дмитрию Артюхову в его аккаунте много вопросов про перспективы отрасли обращения с мусором. Людей интересует, куда уходят средства, которые взимаются сегодня, когда будет раздельный сбор, когда появятся реально действующие перерабатывающие предприятия. Из ответов профильных ведомств ясно, что в 2025 году должны ввести новые полигоны, на которых будет только сортировка. А вот переработкой заниматься чиновники не намерены, они считают, что делать это должны бизнесмены. Пока желающих немного. Так, в Ноябрьске не могут найти того, кто будет собирать и перерабатывать стекло.

Переработка

«Считаю, что главное в решении экологических проблем – вклад каждого человека. Одно из дел, что может делать каждый – раздельный сбор мусора. У нас в Ноябрьске почти везде есть пункты сбора пластика, редко где – для сбора бумаги и картона и нигде – для сбора стекла. Можно ли как-то решить вопрос утилизации стекла?», – написала подписчица главы региона Евгения Бабенкова.

«В Год экологии вопрос о переработке стекла и шин: есть ли в будущем какие-то планы по строительству перерабатывающих предприятий. Например, производство резиновых покрытий. На Ямале очень много (в том числе и выброшенных) резиновых покрышек», – спрашивает Марья Шрейдер.

«Ноябрьск. Можно ли рассчитывать на то, что у нас в городе появится завод, который не только прессует пластик, бумагу .. и отправляет в другой город, но и который бы занимался полным циклом переработки?», – интересуется Юля Юбочкина.

Департамент ЖКК, энергетики и тарифов Ямала заявил, что переработкой должен заниматься бизнес, так как это коммерчески оправдано. И пообещал субсидии. «Деятельность по утилизации стекла и отработанных шин, батареек является конкурентной и должна обеспечиваться в рамках осуществления коммерческой деятельности. В автономном округе действует широкая линейка мер по поддержке подобных предпринимательских инициатив», – кратко сообщили в окружном ведомстве.

При этом ответ администрации Ноябрьска опровергает этот тезис: там сообщили, что никто из участников рынка в городе не хочет заниматься переработкой стекла.

«Мы неоднократно обсуждали со специализированными организациями города (Стройкомплект, Вторичный ресурс и пр.) перспективы сбора и переработки стекла. К сожалению, этот вид деятельности на территории города нерентабелен для бизнеса», – говорится в сообщении городских служащих.

Ранее о том, что переработка отходов на Ямале невыгодна, говорил и сам губернатор Дмитрий Артюхов.

Раздельный сбор мусора

«К раздельному сбору мусора на территории ЯНАО планируется перейти с 2024 г. – после строительства межмуниципальных мусоросортировочных комплексов», – говорится в ответе администрации Ноябрьска гражданину.

При этом в окружном департаменте ЖКК, энергетики и тарифов сроком ввода полигонов называют конец 2025 года.

«К концу 2025 года на территории округа планируется создание трёх инфраструктурных кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Они будут включать в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы, связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления отходов.

На мусоросортировочных комплексах будет проводиться автоматизированный отбор вторичных материальных ресурсов пригодных для переработки, утилизация органических фракций с получением питательных и технических грунтов, а также захоронение неутилизируемого остатка», – говорится в сообщении чиновников.

Ранее стало известно, что регион отказался от строительства полигонов в Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде на условиях концессии, но Ямал всё-таки построит эти объекты по другой схеме.

На совете глав в Новом Уренгое губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что регион уже проектирует эти полигоны. За счёт каких средств и кто выступает заказчиками разработки проектно-сметной документации – неясно. Агентство «Новый День» сделало запрос в департамент энергетики и ЖКК, однако пока ответ не поступил.

Вместе с этим в департаменте тарифов, энергетики и ЖКК заявили, что планируется захоранивать около половины поступающего на полигоны мусора. «Потенциально возможные фракции составляют порядка 15-17 %, пищевые и органические отходы подлежащие компостированию в объёме 30-35%. Объёмы, направляемые на захоронение, будут составлять не более 50% от общего объема образования ТКО», – говорится в официальном комментарии ведомства.

Не всех жителей Ямала устроил ответ про будущее строительство полигонов. Один из подписчиков отметил, что плата за обращение с ТКО берётся в течение нескольких лет, но значимых результатов пока нет – ни сортировки, ни переработки. «Будет, будут. Это хорошо если из будет перейдёт в стадию – действуют. У меня другой вопрос – нас всё время кормят сказками о каких-то мифических заводах, а плата за ТКО взимается несколько лет и немалая. Можно узнать – куда и на реализацию каких проектов идёт этот странный сбор, который изымают из наших карманов?», – написала подписчица губернатора. Ответа пока не последовало.

Уважаемые читатели, подписывайтесь на наш паблик «Вконтакте» и телеграм-канал. Там всегда свежие и интересные новости.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»