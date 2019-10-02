В Новом Уренгое жителям предложат сортировать пластик

В Новом Уренгое будут внедрять раздельный сбор пластика. «Закуплены и в ближайшее время появятся во дворах 12 «сетчатых» контейнеров для сбора пластика. Места их расположения будут опубликованы на сайте администрации города»,– говорится на сайте мэрии газовой столицы.

Ранее раздельный сбор пластика анонсировали в Ноябрьске. Исполнительный директор единого регионального оператора по обращению с отходами «Инновационные технологии» Александр Прибылев в интервью агентству «Новый День» сообщал о том, что в середине года у компании будет информация о том, как реализуется проект в Ноябрьске. Но уже октябрь, а итоги «Инновационные технологии» до сих пор публично не озвучили. В пресс-службе компании обещали дать комментарии позднее.

При этом известно, что с продажей вторсырья у регоператора были проблемы. Весной 2019 года г-н Прибылев сообщал, что сортированные отходы в Надыме, Ноябрьске и Тарко-Сале только накапливаются, но не продаются.

Вместе с этим в мэрии Нового Уренгоя заверили, что они сбывают свой сортированный мусор. Тут, напомним, комплекс по сортировке принадлежит МУП «УГХ». В администрации его называют комплексом по сортировке и брикетированию, построенным по технологии «Имабе Иберика». Кроме того, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал появление большого сортировочного завода на месте существующих мощностей в газовой столице.

«В первом полугодии 2019 года на заводе количество отобранных как вторичное сырье отходов составило: 16 тонн картона, 6 тонн алюминиевых банок, 55 тонн полимерных материалов. Вторичное сырье направляется на переработку на Тюменский завод полимерных изделий и Екатеринбург субъектам предпринимательской деятельности»,– говорилось в сообщении мэрии в ответ на запрос агентства «Новый День».

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 02.10.19

В Салехарде второй чиновник заявился на пост мэра. / Ямальский ОНФ причислил к своим заслугам ремонт «скандально знаменитого дома» (ФОТО). / В Ноябрьске появился первый кандидат на пост мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»