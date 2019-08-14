Губернатор Артюхов объяснил, почему в Новом Уренгое невыгодно перерабатывать мусор

В Новом Уренгое нецелесообразно строить мусороперерабатывающий завод, так как покупателей рядом нет, а далеко везти продукцию невыгодно. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос жителей в среду, 14 августа, в ходе визита в газовую столицу округа. Он также добавил, что в Новом Уренгое вскоре появится новый мусоросортировочный комплекс (на месте существующих мощностей – прим.ред).

«Мусорная реформа – больная тема. Реформа тяжело идет. Ей занимается наш земляк – Дмитрий Кобылкин, ему сейчас сложно – то горит, то мусор не туда везется…», – начал губернатор разговор о мусоре с жителями Нового Уренгоя. «У нас запроектирован здесь (в Новом Уренгое – прим.ред) мусоросортировочный завод, чтобы проходила сепарация на ценные виды отходов – металл, пластик, картон и органика, которая будет захораниваться на новом полигоне по всем правилам. Полигон мы сделаем, это не будет дешево», – сообщил глава региона.

Представитель администрации Нового Уренгоя, который также был на встрече с жителями, добавил, что до конца года будет оформлена концессия на мусоросортировочный завод. Два года будет идти строительство.

После этого губернатор объяснил, почему невыгодно делать мусороперерабатывающий комплекс. «Что будет плохо: если мы сделаем переработку – это все ляжет в тариф, и когда вам всем придет дополнительная строчка в квитанции, никто не обрадуется. Мусоропереработка у нас нелегко может пойти, потому что рынок далеко – транспортное плечо большое. Ближайший крупный центр – Екатеринбург, где можно пластик переработать. Но пока наша продукция доедет, она будет неконкурентоспособна. Будет плохая экономика», – пояснил губернатор.

Он заключил: бизнес сам будет решать, какие сделать предприятия в «мусорной» сфере.

«То, что мы должны с вами сделать – это систему сбора, сортировки, чтобы не захоранивать ценное сырье», – уточнил глава региона.

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе губернатора Ямала, в Новом Уренгое будут модернизировать существующий завод по сортировке мусора. Этим займется регоператор «Инновационные технологии». На существующей площадке будут делать дополнительную сепарацию и предусматривать место для хранения отобранных отходов.

«По изменениям в отраслевом законодательстве должны сортироваться все фракции мусора, которые можно переработать. Их ни сжигать, ни хоронить нельзя. В Новом Уренгое комплекс сортирует не все фракции. Поэтому предстоит его модернизация. Такие же крупные комплексы будут построены в Салехарде и Ноябрьске», – добавили в правительстве.

Напомним, ранее исполнительный директор «Инновационных технологий» Александр Прибылев в интервью агентству «Новый День» говорил, что сейчас отсортированный мусор просто лежит – покупателей нет.

Новый Уренгой, служба информации

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