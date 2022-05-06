Мэр Нового Уренгоя Воронов не видит смысла в сортировке мусора сейчас

Сортировать мусор в Новом Уренгое в данный момент бессмысленно, так как мусоровозы собирают отходы «в одну корзину». При этом раздельный сбор станет логичным после строительства нового полигона, который сейчас проектируют. Об этом сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов во время прямого эфира в телеграм-канале «Сова сказала» 6 мая 2022 года.

«Сейчас сортировка мусора – это бессмысленная работа. Подобие сортировки есть у нас на старом полигоне. Там преимущественно отделяют стекло, пластик, картон. Сейчас ведётся активное проектирование полигона с новым перерабатывающим комплексом, который потянет за собой установку новых контейнеров. Это будет новый уровень обращения с отходами, они не будут сваливаться в одну корзину. Задание губернатора – в этом году завершить проектирование, в следующем – выйти на строительство», – сказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Напомним, власти Ямала планировали, что в 2022 году определится партнёр по строительству трёх крупных полигонов в регионе, в том числе и в Новом Уренгое, на условиях концессии. Однако в феврале чиновники заявили, что полигоны сильно подорожали, и отменили конкурс по поиску концессионеров.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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