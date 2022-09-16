Губкинский и село Мужи вводят раздельный сбор мусора

В Губкинском и селе Мужи установили баки для раздельного сбора мусора. В правительстве ЯНАО уверяют, что собранные таким образом отходы будут вывозиться на переработку. При этом ранее глава Нового Уренгоя Андрей Воронов несколько раз повторил тезис о том, что все отходы из уличных контейнеров сейчас забирает одна машина, так что смысла в сортировке нет.

Как сообщают в пресс-службе правительства Ямала 16 сентября, в Пурпе и Пурпе-1 впервые появились контейнеры для сбора пластика. 11 уже установили, на очереди ещё 4. Для сбора пластиковых крышек около спортшколы «Зенит» в Пурпе установили топиарного мишку. Во всех детских садах и школах появились специальные боксы для крышек.

При этом власти также предлагают горожанам места для сбора опасных бытовых отходов: в отдалённых микрорайонах Губкинского установили шесть экобоксов с отсеками для люминесцентных ламп, ртутных градусников и батареек.

Раздельный сбор мусора будут практиковать и в селе Мужи Шурышкарского района.

Власти уверяют, что мусор не поедет на общие полигоны. Из села Мужи отобранные отходы повезут на предприятия в Тюмень. Из микрорайонов Губкинского – в Ноябрьск и Сургут.

Ранее глава Нового Уренгоя Андрей Воронов заявлял, что смысла в сортировке сейчас нет. Весь мусор мусоровозы собирают в одни машины и везут на полигон, таким образом отходы смешиваются.

Возможно, разница в подходах связана с логистическими возможностями и разным территориальным положением муниципалитетов. Информация о раздельном сборе от чиновников разнится. В июле власти давали информацию, что раздельный сбор мусора на Ямале начнётся в 2024 году, перед вводом новых полигонов.

На Ямале должны были начать строительство 3 мусорных кластеров с полигонами и сортировкой. Однако в начале года чиновники отменили концессионные конкурсы, заявив, что строительство подорожало. Было принято решение проектировать и строить на деньги бюджета. В какой стадии эти планы – власти не сообщают.

Губкинский, Наталья Ефремова

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