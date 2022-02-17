Чиновники Ямала отменили конкурсы по строительству полигонов в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко

Правительство Ямала отменило конкурсы на создание трёх кластеров по обращению с отходами. Речь идёт о строительстве трёх полигонов в Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде со станциями сортировки отходов. Конкурсы проводил департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. По их итогам чиновники должны были выбрать концессионеров, которые построят и будут эксплуатировать указанные объекты. Решение об аннулировании конкурсов опубликовано 16 февраля. Итоги конкурсов должны были подводить в конце марта 2022 года.

В документации конкурсов не указана причина решения правительства Ямала. Власти ссылаются на непубличный документ. В пресс-службе правительства обещали назвать причины позднее.

Конкурсы остановлены на втором этапе. Первый этап включал в себя предварительный отбор участников. Во всех трёх случаях участники были определены. И полигон в Новом Уренгое, и в Салехарде, и в Муравленко пожелали строить по три компании.

Это в том числе структуры, связанные с компаниями «Экомашгрупп» и ИФ «Террикон».

За полигон в Новом Уренгое власти готовы были заплатить 2,9 млрд рублей, в Салехарде – 2,9 млрд рублей. В Муравленко – более 3 млрд рублей.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»