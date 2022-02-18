Свалки и ветхие дома в Надыме будут перемалывать и сжигать

В Надыме для сноса ветхого жилья и ликвидации свалок будут использовать мобильный измельчитель отходов и инсенератор. Техника уже поступила в город. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала в пятницу, 18 февраля.

Оборудование закуплено в Надымский район в рамках соглашения между правительством ЯНАО и администрацией муниципалитета. Это мобильная дробилка «KOMPLET KROKODILE» и инсинератор «HURIKAN 1000».

По данным пресс-службы, шредер способен перемалывать дерево, бетон, гранит, старый асфальт, древесные отходы, автомобильные покрышки. Инсинератор предназначен для утилизации отходов любого класса опасности. Он сжигает безопасно для окружающей среды практически все виды органических материалов, промышленный и бытовой мусор, медицинские отходы.

«Это современное и многофункциональное оборудование. Для того, чтобы работать на нём, специалисты коммунальных служб прошли обучение», – рассказал первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов, которого цитируют в пресс-службе правительства.

Там добавляют, что новое оборудование можно перевозить в отдалённые посёлки, если это будет необходимо.

Технику запустят в марте, когда начнутся работы по сносу ветхого жилья.

Ранее стало известно, что власти Ямала отменили конкурсы по выбору партнёров для строительства полигонов в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. Комментарии о причинах такого решения в пресс-службе ещё не дали.

Кроме того, в январе 2022 года прокуратура Ямала сообщала, что в больницах региона неправильно утилизируют медицинские отходы.

Надым, Наталья Ефремова

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