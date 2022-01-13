В больницах Ямала неправильно утилизируют отходы из ковидариев

Прокуратура намерена обязать больницы Ямала правильно утилизировать медотходы класса «В». Это в том числе отходы из инфекционных отделений и лабораторий, которые работают с жидкостями инфицированных больных, перевязочный материал, загрязнённый биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы и другое. В эту категорию входят и отходы из ковидариев.

Как выяснила надзорная инстанция, сейчас не все медучреждения утилизируют такой мусор в соответствии с санитарными нормами. Отходы из ковидариев не обеззараживают должным образом.

«Прокуратура внесла руководителям 22 медучреждений представления. Несколько больниц после этого купили оборудование для обеззараживания, дезинфекции медотходов. Остальные отложили исполнение требований прокурора», – уточнили в прокуратуре Ямала 13 января 2022 года.

Поэтому природоохранному прокурору пришлось обращаться в суды. Уже удовлетворили 16 исков – теперь больницы обязаны купить специальное оборудование по решению суда.

Проблема неправильной утилизации медотходов актуальна для многих регионов. В Курганской области журналисты Znak.com нашли подпольный крематорий, где сжигали биологические отходы, в том числе изъятые человеческие органы. После этого прокуратура и полиция проводили проверки. Надзорная инстанция обратилась в суд, и деятельность компании, которая накапливала и сжигала в ангаре в Кургане медотходы, была приостановлена.

Салехард, Юлия Фролова

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