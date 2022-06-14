Новоуренгойская больница купила установки для обеззараживания опасных отходов после суда

Новоуренгойская больница купила установки для обеззараживания опасных медотходов после замечания прокуратуры и суда. Оборудование уже используется. Об этом сообщают в надзорной инстанции 14 июня 2022 года.

Прокуратура сообщала о проверке в больницах Ямала в январе текущего года. Тогда стало известно, что медучреждения неправильно утилизируют мусор из инфекционных отделений и лабораторий, которые работают с жидкостями инфицированных больных, перевязочный материал, загрязнённый биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы и другое. В список таких больниц входила и новоуренгойская.

Природоохранный прокурор направил иск в суд о возложении обязанности обеспечить надлежащее обеззараживание медицинских отходов. Суд удовлетворил эти требования. После этого больница купила установки Балтнер II-50.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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