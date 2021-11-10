Прокуратура взяла под свой контроль историю со странным крематорием в Кургане

Курганская природоохранная прокуратура проверит крематорий на ул.Омская в Кургане. По предварительной версии, там сжигаются опасные медицинские отходы, фрагменты человеческих тел и трупы животных.

Как сообщили 10 ноября в надзорном ведомстве, к проверке будут привлечены представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области». «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности размещения на земельном участке склада медицинских отходов, их хранения и утилизации, а также возможного негативного влияния на окружающую среду», – заявили в прокуратуре Курганской области и не исключили, что проверка может закончиться возбуждением уголовного дела по ст. ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Самое интересное, что аналогичный подпольный крематорий на той же улице Омской был обнаружен в Кургане осенью 2019 года. Тогда также было возбуждено уголовное дело. Очередную подозрительную промплощадку, расположенную рядом со старым «крематорием», недавно обнаружили корреспонденты издания Znak.com. Жители жаловались на странный запах гари, который усиливался по ночам. В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что с компанией, расположенной на улице Омской, 179, госучреждения договоров не заключали.

Напомним, осенью 2019 года на ул. Омской был обнаружен цех с печкой. «Крематорий» на Омской вообще никак не был оформлен, но несколько лет в нем подпольно сжигали медицинские отходы, ампутированные человеческие конечности. Считалось, что площадка относилась к Центру утилизации местных отходов (ЦУМО), который сотрудничал с медучреждениями.

Прокуратура и Следком тогда также выступили с заявлением, была проведена проверка. Слово «крематорий» силовики не использовали, называли помещение на улице Омская, 179 «Б» несанкнесанкционированным складом опасных медицинских отходов. И останков животных и фрагментов человеческих тел там во время проверки якобы не нашли.

«Установлено, что в необорудованном помещении складируют медицинские отходы и осуществляют их утилизацию в самодельной печи», – отчитались два года назад в надзорном ведомстве.

Курган, Дарья Котова

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