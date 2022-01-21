В Кургане оштрафовали руководителя компании, которая неправильно утилизировала капельницы и грязные пелёнки

Руководитель компании, которая утилизуирет медотходы в ангаре в Кургане, оштрафован. Речь идёт об исполнительном директоре ООО «Новая экологическая компания». В отношении него курганская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административное дело (ч. 1 ст. 6.35 Кодекса РФ об АП). Штраф составит 30 тыс. руб. Деятельность самой компании в конце декабря приостановили на 3 месяца.

Прокуратура взялась за проверку утилизации медотоходов с подачи жителей Кургана и журналистов. Издание Znak.com опубликовало большое расследование о том, что причиной неприятного запаха в Кургане может быть сжигание шприцев, пелёнок и даже человеческих органов в необорудованном ангаре на улице Омской.

Надзорная инстанция в итоге выявила, что «Новая экологическая компания» нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Медицинские отходы, в том числе отработанные системы для переливания крови, шприцы, использованные пелёнки, простыни, организацией складировались на свободной территории, не имеющей твёрдого покрытия, в открытых мешках без маркировки», – описывают нарушения в прокуратуре Курганской области 21 января 2022 года.

Среди заказчиков закрытой компании – многие районные больницы, поликлиники в Кургане и Центр травматологии и ортопедии имени Илизарова. Гендиректор и собственник компании, согласно безе данных «Сэлдон.Базис» – Анастасия Назарова.

Курган, Наталья Ефремова

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