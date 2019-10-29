Власти Ямала рассказали о новых мусорных тарифах, полигонах и станциях сортировки отходов

Власти Ямала озвучили стоимость мусоросортировочных комплексов и полигонов, которые будут строить в городах. А также – мусорные тарифы на 2020 год и последующие годы – до 2025 года, они будут расти. Цифры указаны в новой территориальной схеме обращения с отходами (на 2016 – 2025 годы), которую изучило агентство «Новый День».

Тарифы

Через пять лет тариф на обращение с ТКО на Ямале вырастет в 1,6 раз – с 997 рублей за кубометр до 1607 рублей (без НДС).

Напомним, огромную часть расходов граждан на обращение с мусором сегодня покрывает региональный бюджет. В бюджете на 2019 год было заложено 680 млн рублей субсидии мусорному оператору «Инновационные технологии». Вероятно, бюджет округа и дальше будет выделять субсидии коммерсантам, чтобы плата за мусор не была непомерной для населения.

Инфраструктура

Еще в апреле 2019 года губернатор Дмитрий Артюхов говорил, что Ямал не принял решение, где строить сортировочные комплексы. Однако в новой территориальной схеме они есть.

Чиновники посчитали, что на все объекты системы обращения с мусором – полигоны, станции сортировки и перегрузки и так далее потребуется около 10 млрд рублей. Как пояснили агентству «Новый День» в правительстве ЯНАО, средства планируется найти в бюджете округа и у инвестора, который эти объекты будет эксплуатировать (концессионера). В тарифы для населения они не заложены. Концессионером, вероятно, может стать регоператор «Инновационные технологии».

Согласно новой схеме, на полигон в Салехарде уйдет 1,5 млрд рублей. На мусоросортировочный комплекс там же – 670 млн рублей.

Новый мусоросортировочный комплекс в Новом Уренгое обойдется в 910 млн рублей. Ранее агентство «Новый День» уже писало, что он будет расположен на месте имеющегося, муниципального. Модернизировать объект будет регоператор «Инновационные технологии». Кому в этом случае будет принадлежать объект – пока неясно. Полигон в Новом Уренгое и вовсе обойдется в 1,8 млрд рублей.

В Ноябрьске мусоросортировочный комплекс будет стоить 810 млн рублей. Полигон – 1,6 млрд рублей.

Дорого, судя по терхсеме, обойдется полигон в поселке Тазовский, его стоимость – более миллиарда рублей. Напомним, именно этот объект входил в соглашение с «Транснефтью» и «Корпорацией развития». Полигон должны были построить за счет денег, которые регионы «тюменской матрешки» выделяли «КР», однако, как и со многими другими прожектами «Корпорации», этого не случилось.

В новую терсхему власти Ямала включили и комплекс переработки пластика в Ноябрьске, который сейчас простаивает. По версии чиновников, после строительства сортировочных комплексов пластик отправится именно туда, и это позволит загрузить мощности завода.

В апреле глава регоператора «Инновационные технологии» Александр Прибылев говорил в интервью агентству «Новый День», что отсортированный мусор с комплексов, которые им принадлежат – в Надыме и Тарко-Сале – не продается. Узнать более свежие данные пока не удалось. Вместе с этим в мэрии Нового Уренгоя уверили, что принадлежащий им муниципальный комплекс по сортировке мусора свое вторичное сырье сбывает. Если мусоросортировочные комплексы за несколько сотен миллионов рублей не будут продавать мусор, возникает вопрос необходимости их строительства. Пока что «Инновационные технологии» не смоли доказать эффективность работы в части продажи сортированного сырья.

Как пояснили в правительстве Ямала, прибыль от продажи вторичного сырья в действующих тарифах оператора по обращению с ТКО не учтена – на нее изначально не рассчитывали. Если в 2019 году регоператор вдруг получит доход от продажи отсортированного мусора, он должен будет сообщить об этом для формирования тарифов на 2021 год.

Салехард, служба информации

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