Из дворов Ноябрьска увезли контейнеры для сбора пластика

Во дворах Ноябрьска демонтируют контейнеры для сбора пластика. Люди пожаловались, что их несвоевременно убирают. Об этом сообщает издание «Миг-тв».

Журналисты уточняют, что ёмкости принадлежали частному предпринимателю, именно он должен был заниматься вывозом вторсырья для переработки.

Появятся ли контейнеры снова – неясно.

Ранее власти Ямала говорили, что централизованный раздельный сбор мусора в регионе будут внедрять только после того, как построят полигоны с сортировкой отходов.

«К раздельному сбору мусора на территории ЯНАО планируется перейти с 2024 г. – после строительства межмуниципальных мусоросортировочных комплексов», – говорится в ответе администрации Ноябрьска гражданину, который был опубликован в аккаунте губернатора округа год назад.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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