Мусор из Ноябрьска будут возить на захоронение в Муравленко

Мусор из Ноябрьска будут возить на переработку и захоронение под Муравленко. В Ноябрьске будет происходить только предварительная сортировка. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями 24 августа 2023 года. Он добавил, что концессионные конкурсы на строительство трёх мусороперерабатывающих заводов власти объявят в ближайшее время и к концу года определят партнёров-инвесторов.

Глава города Алексей Романов добавил, что местом строительства завода по переработке мусора выбран не Ноябрьск, а Муравленко, так как у аэропорта Ноябрьска есть охранная зона.

«Будет создавать три мусороперерабатывающих завода. И один из них под Муравленко. И действительно Ноябрьск будет отнесён к этому заводу. В черте города будет предварительно сортировка и уже накопление будет происходить там. Почему так? Это очень дорогостоящие объекты, там специфическое оборудование, это большой производственный комплекс. Это касается и сортировки-переработки, и захоронения. Надо всё закрыть, чтобы никакие яды никуда не попали. Это серьёзный инженерный проект. Делать его в каждом городе нецелесообразно.

Мы в ближайшее время уже объявим конкурс на создание этих объектов, а в конце года уже будет определён исполнитель и мы начнём создание этих объектов», – рассказал глава ЯНАО.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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