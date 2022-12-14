Жители Лабытнанги недоумевают: на украшения спускаются миллионы, а вопрос горящей свалки не решают

Жители Лабытнанги жалуются на неприятный запах из-за горения свалки. В мэрии уверяют, что «принимают все возможные меры».

В соцсетях 14 декабря горожане обсуждают вонь от свалки. Жители Лабытнанги недоумевают: власти тратят на украшения города миллионы, но вопрос с горящей свалкой никак не решается на протяжении долгого времени.

«На протяжении более года, большей частью с утра и вечером в зимний период, мы периодически дышим гарью от якобы самовоспламеняюшегося полигона бытовых отходов! Скажите, какие меры принимаются вами для тушения этих возгораний, какие службы их тушат, и вообще за год какие меры вами принимались для того, чтобы это прекратилось? Складывается впечатление, что этот мусор специльно ночью сжигают, с утра на улицу выйти невозможно, кажется что организм лёгкие выплюнет скоро! И вообще за эти возгорания кто-нибудь несет ответственность? Куда смотрит прокуратура, отвечающая за экологию? Ведь это здоровье людей!»,– написал один из подписчиков группы «Лабытнанги info» «ВКонтакте».

Его поддержали сразу несколько человек.

«Дышать невозможно. Такие иллюминации возводят, а вонь эту убрать не могут», – написала другая подписчица сообщества.

В комментариях представитель мэрии заявил, что это не пожар, а тление. На все вопросы возмущённого лабытнангца власти решили не отвечать.

«На площадке временного размещения бытовых отходов поверхностных очагов горения нет. Периодически появляется запах от остаточного тления мусора. Принимаются все возможные меры, чтобы исправить ситуацию. Для этого вся территория площадки летом укрывалась песком, в зимнее время – снегом. Работы ведутся ежедневно»,– говорится в пояснениях чиновников администрации города.

В 2019 году на Ямале стартовала мусорная реформа. Новые полигоны и станции переработки отходов до сих пор не построены. Три современных полигона власти обещают начать возводить в 2023 году.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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