Губернатор Артюхов объяснил, почему на Ямале не будут строить комплексы по переработке мусора

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в понедельник, 9 декабря, высказал свое мнение о необходимости строительства в округе комплексов по сортировке и переработке мусора. Глава региона уверен, что к этому вопросу «нужно подходить осторожно».

В понедельник, 9 декабря, во время пресс-конференции Артюхову был задан вопрос, связанный с работой регионального мусорного оператора. Журналисты напомнили губернатору, что в соглашении с мусорным регоператором – компанией «Инвестиционные технологии», есть пункты по строительству новых мусорных полигонов и комплексов по переработке твердых отходов. Ничего из запланированного не делается и население округа не понимает, почему тариф за вывоз мусора увеличился до 150 рублей с человека.

«Вопрос злободневный, реформа по стране идет непросто. Я очень осторожно подхожу к решениям что-то строить, потому что эти затраты придется либо субсидировать, либо они перейдут на ямальцев», – отметил Дмитрий Атюхов.

Кроме того, ямальский губернатор отметил, что практика переработки мусора, в том числе, и по опыту других регионов, себя пока не оправдывает. Из общей кучи твердых бытовых отходов отсортировать что-то качественное сложно. Артюхов считает, что не надо торопиться со строительством подобных объектов, чтобы потом не думать, что «с этим хозяйством делать».

«Там (мусорная реформа, – прим. Ред.) много нюансов и одномоментно все наладить нереально», – добавил Артюхов. Он сичтает, что для начала население страны должно научиться «раскладывать разный мусор по разным мешочкам», но на такой воспитательный процесс уйдут годы.

При этом саму реформу Артюхов поддержал. Схему по сбору, вывозу и утилизации ТБО, которая была до всероссийской реформы, глава округа назвал мутной. «Сейчас идет обеление», – резюмировал Артюхов.

Напомним, статус мусорного регоператора на Ямале получила компания «Инвестиционные технологии», аффилированная с холдингом «Корпорация СТС», которую, в свою очередь, контролируют энергоолигархи Алексей Бобров и Артем Биков.

На Ямале комплексы по сортировке ТБО уже действуют в Тарко-Сале. В планах запустить подобные производства в Ноябрьске и Надыме.

«Новый День» подробно сообщал, что мусоросортировочный комплекс в Ноябрьске пока не готов к работе. Собственник новой мусороперерабатывающей линии даже не попытался увеличить сбор пластика: компания не поставила в городе отдельные контейнеры, которые бы упростили процедуру сбора сырья для ноябрьского завода.

В окружном правительстве ранее подтверждали информацию, что завод в Ноябрьске, запущенный в 2017 году, простаивает из-за нехватки сырья для переработки. «Объем для обеспечения деятельности линии составляет 500 кг в час. Отсортированный пластик на завод прибывает из Пуровского, Надымского районов и непосредственно из Ноябрьска. Но его не хватает, чтобы линия работала постоянно. Завоз сырья из других районов Ямала недоступен в связи с отсутствием постоянного наземного транспортного сообщения», – рассказали в администрации округа.

Учредителями «Инновационных технологий» являются фирмы «Ямалэкосервис» и «Вис Север». На момент открытия линии ее стоимость оценивалась в 119 млн рублей. Бизнесмены, курирующие проект, тогда заявляли, что сырье на переработку – пластик и полиэтилен, в Ноябрьск будут привозить из Пуровского района, Надыма (там уже есть заводы по сортировке), Салехарда (тут завод по сортировке планируется) и даже из ХМАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.12.19

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