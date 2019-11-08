Мусорный оператор Ямала прокомментировал простой завода в Ноябрьске

Мусороперерабатывающая линия в Ноябрьске, которую торжественно открывали в 2017, продолжает простаивать. Житель Ноябрьска Алексей Ширшов разместил на своей странице «ВКонтакте» видео, в котором рассказал про работу простаивающего полигона и задался вопросом: почему тогда для горожан повысился тариф на вывоз мусора? В пресс-службе регионального «мусорного» оператора Ямала – «Инновационные технологии», сообщили, что информация не соответствует действительности.

Алексей Ширшов, разместивший видеоролик, сопроводил свой пост таким комментарием: «Провел съемку с мусороперерабатывающего завода в промышленной зоне в Ноябрьска и полигона ТКО (твердых коммунальных отходов). Нам много лет говорят, что в городе будет налажена система сортировки и переработки мусора. В начале 2019 года, повысив стоимость вывоза ТКО, говорили чиновники различного ранга о том, что мусор будет не просто складироваться, а перерабатываться. И что на самом деле происходит? Ничего не происходит. Как вывозился на полигон мусор. Так и вывозится. Так за что берут с людей по 150 рублей, да еще и из бюджета по 500 рублей дотируют за каждого человека?».

Автор видео привел свои расчеты: раньше он, проживая в 3-х комнатной квартире, платил за вывоз мусора 300 рублей, сейчас 750. «То есть в два раза больше. За что и почему? Я понимаю, что у бизнеса глаза велики, они пытаются заработать», – говорит Ширшов.

В пресс-службе компании «Инновационные технологии», которая на Ямале единолично отвечает за вывоз и захоронение мусора, удивились такой постановке вопроса.

«О том, что на полигоне города Ноябрьск осуществляется сортировка ТКО, никто не заявлял. Заметим, что в тариф не заложены расходы на сортировку. В Ноябрьске предусмотрено только захоронение. Говорилось лишь, что в будущем планируется строительство крупного сортировочного центра», – заявили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Опровергли представители компании «Инновационные технологии» и тарифные выкладки Ширшова. «С 1 января установлен тариф 150 рублей на одного человека. При этом окружной бюджет дотирует 92 рубля на человека, включая НДС, а не 500 рублей, как говорится в видеоролике. Любой житель Ямала может узнать, из чего складывается тариф, заглянув на наш сайт», – ответ пресс-службы «мусорного» регоператора.

Вопрос с ноябрьским полигоном по переработке пластиковых отходов, его запуском и работой всплывает не первый раз и обострился он еще в начале 2019 года, когда горожане начали получать новые отдельные «платежки» за вывоз мусора. Жители Ноябрьска возмущались: смысл «мусорной» реформы в том, чтобы перерабатывать отходы, а не свозить их на полигон. А регоператор, у которого появилась в Ноябрьске новая мусороперерабатывающая линия, даже не попытался увеличить сбор пластика: компания не поставила отдельные контейнеры, которые бы упростили процедуру сбора сырья для ноябрьского завода. Вывод горожан: «Инновационные технологии» не наладили работу перерабатывающей линии, хотя ранее обещали сделать производство полного цикла и даже расширить завод.

«Новый День» неоднократно обращался к директору «Инновационных технологий» Сергею Шевченко с запросами о работе линии по переработке пластика и причинах ее простоя.

Представители регоператора долго хранили молчание, ситуацию в феврале 2019 года «Новому Дню» прокомментировали в окружном правительстве. Ямальские чиновники подтвердили, что завод в Ноябрьске простаивает из-за нехватки сырья для переработки. «Объем для обеспечения деятельности линии составляет 500 кг в час. Отсортированный пластик на завод прибывает из Пуровского, Надымского районов и непосредственно из Ноябрьска. Но его не хватает, чтобы линия работала постоянно. Завоз сырья из других районов Ямала недоступен в связи с отсутствием постоянного наземного транспортного сообщения», – рассказали в администрации округа.

Директор «ноябрьского филиала» компании «Инновационные технологии» Александр Чередников в свою очередь заявлял, что вся информация о работе завода – это коммерческая тайна. Он уточнил: все, что нужно было, глава «Инновационных технологий» Сергей Шевченко озвучил еще в 2017 году, когда завод торжественно открывали с чиновниками администрации Ямала и главой Ноябрьска Алексеем Романовым.

В апреле исполнительный директор компании «Инновационные технологии» Александр Прибылев в интервью «Новому Дню» заявил, что регоператор больше не имеет отношения к заводу в Ноябрьске. Он уточнил, что линия была построена компанией «Инновационные технологии» еще до того, как она получила статус «мусорного» регоператора. Учредителями «Инновационных технологий» являются фирма «Ямалэкосервис» и «Вис Север». Когда «Ямалэкосервис» входил в капитал, партнеры обговорили условия: имущество, построенное до партнерства, остается у первоначального владельца. Это «Вис Север». В итоге ноябрьский актив стал отдельной структурой – «Инновационные технологии Инвест».

Получается, что торжественно открый в 2017 году завод пока простаивает. На момент открытия линии ее стоимость оценивалась в 119 млн рублей. Бизнесмены, курирующие проект, тогда заявляли, что сырье на переработку – пластик и полиэтилен, в Ноябрьск будут привозить из Пуровского района, Надыма (там уже есть заводы по сортировке), Салехарда (тут завод по сортировке планируется) и даже из ХМАО.

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