Мусорный оператор Ямала назвал коммерческой тайной причину простоя завода в Ноябрьске

Региональный мусорный оператор Ямала «Инновационные технологии» отказался отвечать на вопросы агентства «Новый День» о заводе в Ноябрьске. 19 февраля агентство отправило в структуру официальный запрос, мы попросили назвать причины простоя линии. В приемной компании 20 февраля сказали, что ждать ответов не стоит – руководитель решил, что их не будет. В телефонном разговоре с агентством «Новый День» директор «ноябрьского филиала» компании «Инновационные технологии» Александр Чередников заявил, что вся информация о работе завода – это коммерческая тайна. Он уточнил: все, что нужно было, глава «Инновационных технологий» Сергей Шевченко озвучил еще в 2017 году, когда завод торжественно открывали с чиновниками администрации Ямала и главой Ноябрьска Алексеем Романовым. При этом жители ямальских городов возмущены тем, что регоператор даже не пытался увеличить сборы пластка: компания не поставила специализированные контейнеры, которые значительно бы упростили процедуру сбора сырья для завода.

О том, что завод по переработке пластика в Ноябрьске простаивает, стало известно из городского чата. В правительстве Ямала информацию подтвердили, сообщив, что ему не хватает сырья. Стоимость линии г-н Шевченко в 2017 году оценивал в 119 млн рублей, он говорил, что привозить пластик и полиэтилен на переработку будут из Пуровского района, Надыма (там уже есть заводы по сортировке), Салехарда (тут завод по сортировке планируется) и даже из ХМАО. Вероятно, этого не случилось.

«Инновационные технологии» является региональным мусорным оператором на Ямале, получает средства населения за обращение с ТКО и субсидию из бюджета Ямала в 550 млн рублей – на покрытие разницы между «реальным тарифом» на обращение с мусором и тем, что платят люди.

Как сообщил в телефонном разговоре г-н Чередников, завод в Ноябрьске и мусорный оператор – это два разных направления работы одного холдинга. В Ноябрьске в структуру входит полигон и линия переработки. А оператор базируется в Салехарде. Он заявил, что завод не получает никаких денег из бюджета. При этом глава «ноябрьского филиала компании» не смог озвучить структуру собственности холдинга, сообщив, что и информация об этом – тоже коммерческая тайна. Чередников является директором компании «Магнит Ямал», ее учредила фирма «Ямалэкосервис», связанная с «Инновационными технологиями " и «Ямалкоммунэнерго».

В сообществе «Муравленко» «ВКонтакте» горожане, обсуждая новость, пишут, что регоператор мог бы поставить специальные контейнеры для сбора пластика. Эта практика хорошо прижилась в городах России – люди готовы сортировать отходы.

Любопытно, что компания, аффилированная с Сергеем Шевченко (ООО «Магнит»), также вялется регоператоргом по обращению с ТКО в Омской области. Там жители недовольны нормативами накопления отходов и требуют их пересмотра.

Ноябрьск, служба информации

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