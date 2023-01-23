На Ямале отказались от планов по переработке пластика – его будут возить в другие регионы

Власти Ямала исключили из планов строительство линии по переработке пластика в Муравленко. Её должен был возвести инвестор, но отказался от этого намерения. Других объектов утилизации пластика в регионе нет. Соответственно, возить отсортированный полиэтилен и пластмассы оператор должен будет за пределы ЯНАО.

В январе 2023 года власти Ямала внесли поправку в программу развития энергетики и ЖКК. Из неё исключили строительство объекта утилизации вторичных полимеров в Муравленко. Оно должно было начаться в 2023 году и завершиться к 2025 году – то есть к моменту создания полигонов с сортировкой мусора, откуда можно было бы получать отобранные пластиковые упаковки для переработки.

«Объект производительностью до 100 тыс. тонн в год. Продукцией производства по переработке полимерных отходов является гранулят (гранулы полиэтилена высокого давления, гранулы полиэтилена низкого давления, гранулы полипропилена)», – такие планы на линию переработки были ранее.

Объект должен был возводить инвестор, сообщили агентству «Новый День» в окружном департаменте энергетики и ЖКК. Имя инвестора там не называли. Планы коммерсантов сорвались, по данным чиновников, из-за «изменившейся макроэкономической ситуации».

Отказ от линии переработки означает, что пластиковые отходы должны будут вывозить с Ямала для переработки. В терсхеме региона указано: «после ввода в эксплуатацию запланированных к строительству автоматизированных мусоросортировочных комплексов с полигоном вторичные ресурсы будут направляться на объекты утилизации за пределы автономного округа».

В департаменте заявили, что не знают, куда именно будут направлять отсортированный пластик с мусорных полигонов Ямала: «Эксплуатанты самостоятельно определяют потребителей-переработчиков ВМР, в зависимости от формирования цен на рынке переработки ВМР», – говорится в ответе чиновников.

Также в департаменте открестились от проваленного проекта по переработке пластика в Ноябрьске. «Завод по глубокой переработке полимеров в городе Ноябрьск создавался за счёт средств частного инвестора. В настоящее время объект не функционирует по решению инвестора. Департамент не обладает информацией о причинах прекращения инвестиционного проекта», – говорится в комментариях департамента ЖКК.

Завод в Ноябрьске открывал регоператор «Инновационные технологии». В 2019 году стало известно, что он простаивает. Власти сообщали, что причина тому – недостаток сырья. Сам регоператор отказался комментировать причину остановки работы линии.

Муравленко, Юлия Фролова

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