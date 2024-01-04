Мусорные инвесторы, новая культура и обманутый депутат: итоги года на Ямале

Продолжаем подводить итоги года на Ямале.

Итоги года в экономике

Важным итогом года стало подписание концессионного соглашения для реконструкции аэропорта Салехарда. Компания «Новапорт проект» предложила заняться ремонтом и строительством с компенсацией из бюджета в 3 млрд 476 млн рублей. Всего же холдинг планирует вложить в проект более 19 млрд рублей. Аэропорт не будет международным, однако его внешний вид изменится, а также повысится уровень комфорта для пассажиров. Сейчас одной из главных претензий ямальцев является доставка пассажиров до самолёта на автобусах – даже в сильные морозы людям приходится стоят перед трапом самолёта с чемоданами в руках на перроне. После реконструкции в аэропорту появятся 2 телетрапа. Аэропорт вырастет – в существующем здании копания предлагает сделать ВИП-терминал.

Реконструкцию обещают завершить в 2027 году.

«Решение повысит как минимум привлекательность региона и его столицы. Кроме того, оно имеет значение в рамках развития туристического кластера, который планируется вокруг города Салехарда и Салехардской агломерации. Действующий аэропорт, конечно, не самый плохой, но всё-таки нуждается в модернизации. Есть современные требования комфорта, к которому люди уже привыкли, к примеру, рукава для посадки и высадки», – объяснил политолог, член Общественной палаты РФ Забродин Евгений.

Коммунальное хозяйство

Ещё три крупных объекта построят инвесторы на условиях возврата части инвестиций – это мусорные полигоны с сортировкой. В 2023 году власти выбрали партнёров для создания таких проектов в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Все три полигона будут строить компании, близкие к УК «Террикон» – известному игроку на рынке обращения с отходами.

Как сообщил директор департамента ЖКК Ямала Дмитрий Афанасьев, для бизнеса полигоны – это не слишком прибыльные проекты, так как отсортированный мусор придётся вывозить из ЯНАО, а это дорого. Поэтому, вероятно, софинансирование из бюджета будет серьёзным. Однако результат очевиден – регион начнёт сортировать мусор. Этого давно просят жители, кроме того, это требование федеральных программ.

Для создания производственной цепочки неплохо было бы наладить и переработку прямо на Ямале, чтобы мусор не нужно было возить в другие субъекты. Такие попытки были, однако раньше они были неудачными из-за нехватки сырья. В 2019 году губернатор Дмитрий Артюхов говорил, что это невыгодно. В 2022 году департамент ЖКК и энергетики отмечал, что таким видов деятельности должны заниматься бизнесмены.

Расселение села в Тазовском районе

В 2023 году завершается реформа, которая была инициирована Дмитрием Артюховым в первые годы его работы на посту. Первые переселенцы из ликвидированного села Газ-Сале в Тазовском районе получили ключи от новых квартир в Новом Уренгое. Решение о полном расселении села было принято в 2019 году – в связи с тем, что дома и инфраструктура были настолько ветхими, что проще было построить всё заново. В 2023 году возведены дома в Славянском районе Нового Уренгоя, куда смогли заехать тазовчане.

Культура

Ещё при прежнем губернаторе Кобылкине специалисты по внутренней политике Ямала продвигали тезис о том, что округ – это не вахтовый регион, а место для жизни. Нынешни глаа округа Дмитрий Артюхов предложил его переосмыслить: он хочет сделать так, чтобы даже концерты исполнителей с мировым именем северяне могли увидеть на Ямале, то есть дома. Как пояснил губернатор, у ямальцев появился запрос на культуру, так как первоочередные проблемы – расселение ветхого жилья и создание благоприятной среды – уже во многом решены.

Для концертов классической музыки строится современный зал в Новом Уренгое. Уже посещает округ с концертами известный пианист Денис Мацуев, собирая полные залы. На прошедшей прямой линии г-н Артюхов пообещал, что ежегодно к дню округа на Ямале будут проводиться масштабные культурные события.

Параллельно с этим глава региона объявил о запуске международного конкурса «Симфония Ямала». По задумке властей, Ямал станет местом притяжения талантливой молодёжи, что позволит в том числе развиваться и ямальским музыкантам.

«Всё больше регионы арктического пояса России начинают ассоциироваться не только с экономикой и национальной безопасностью, но и с самобытной культурой, наукой, спортом, туризмом. И Ямал – не исключение», – отметил замдиректора «Ситуационного центра ЯНАО» Александр Ширыкалов.

Конфликты и скандалы

Одним из самых громких скандалов в 2023 году стало мошенничество в отношении депутата Заксобрания Ямала Надежды Гудковой. Женщина, по данным Mash, перевела мошенникам около 19 млн рублей сбережений. Кроме того, ещё более 13 млн рублей депутат взяла в кредит и также перевела злоумышленникам. Схема обмана была стандартной – злоумышленники убедили политика, что её деньги нужно перевести на безопасные счета. После того, как историю обнародовали, политик опубликовала гневный пост, в котором сообщила, что «шумиху подняли дикую» и «ничего святого у нелюдей». На кого так разозлилась депутат – так и осталось секретом.

Среди громких уголовных дел можно выделить новое антикоррупционное расследование в отношении завхозов трёх школ в Салехарде. По предварительным данным силовиков, они вступили в сговор с поставщиками и заключали контракты на поставку оборудования для учебных заведений по завышенной цене. В том числе мера пресечения была выбрана для завхоза Обдорской гимназии, учителя информатики Николая Щетинина. Он подозревается в получении взятки.

Салехард, Наталья Ефремова

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