Депутат Ямала отреагировала гневным постом на информацию о том, что у неё украли 33 млн рублей

Депутат Заксобрания Ямала Надежда Гудкова отреагировала на появившуюся информацию о том, что телефонные мошенники выманили у неё около 33 млн рублей. Она написала гневный пост в своём телеграм-канале. К сожалению, из него непонятно, соответствует ли действительности информация о похищенных миллионах.

При этом г-да Гудкова заявляет, что «стала объектом массированной атаки мошенников». В чем именно заключается мошенничество по её мнению, уточнить пока не удалось.

«Задействовали все каналы: соцсети, мессенджеры, телефон. Только ленивый не переслал мне сообщения, которые за считанные минуты облетели интернет. Ну, что тут сказать...Шумиху подняли дикую. Ничего святого у нелюдей. Сейчас этим вопросами занимаются правоохранительные органы. Всю информацию, которой я хочу поделиться, я публикую в своих аккаунтах, остальные источники прошу игнорировать»,– добавила народная избранница.

О каких разлетевшихся сообщениях идёт речь и кого именно она считает нелюдями – неясно.

Ранее в тг-канале Mash появилась информация о том, что Надежду Гудкову обманули телефонные мошенники, вынудив перевести им около 19 млн рублей сбережений. Кроме того, ещё более 13 млн рублей, по данным канала, депутат взяла в кредит и также перевела злоумышленникам. Схема обмана, по версии издания, была стандартной – злоумышленники убедили политика, что её деньги нужно перевести на безопасные счета.

Салехард, Наталья Ефремова

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