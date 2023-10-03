Телефонные мошенники украли у депутата заксобрания Ямала 33 млн рублей

Депутат Заксобрания Ямала, единоросс Надежда Гудкова стала жертвой мошенников. Она отдала злоумышленникам около 33 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как пишет канал, схема обмана была стандартной – с угрозой сбережениям и переводом на «безопасные счета».



«60-летнюю Надежду Гудкову обрабатывали целую неделю. Сперва ей позвонил неизвестный мужчина с подменного номера столичного УФСБ. Дальше – писали якобы сотрудники ФСБ и ЦБ в телеграме. Пели классические песни про попытки оформления кредитов и возможность лишиться всех своих денег», – уточняет канал.



На «безопасные счета» депутат перевела 19 млн рублей личных сбережений. После этого она также взяла кредит на 13,6 млн рублей, которые также перевела мошенникам.

Пока официальных комментариев ни пресс-служба Заксобрания Ямала, ни сама Надежда Гудкова не дали.

Годовой доход Надежды Гудковой по итогам 2021 года – почти 18 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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