Подробности расследования: завхозы ямальских школ брали взятки миллионами

Уголовное дело о коррупции в школах Салехарда выросло. Уже три заместителя директора подозреваются в получении взяток и хищении бюджетных денег. Силовики предполагают, что завхозы завышали стоимость закупаемого оборудования. Подробности расследования раскрывают в СК СК Ямала 20 сентября.

По данным следствия, преступления совершали в 2021 году.

«Три сотрудника общеобразовательных учреждений, являющиеся заместителями директоров по АХЧ, вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации, обеспечили ему заключение контрактов на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости»,– описывают фабулу уголовных дел в следкоме.

На основании подложных документов подозреваемые похитили каждый свыше 2,5 млн рублей.

Квалификация дел- ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Силовики полагают, что коммерсант неоднократно передавал взятки заместителям директоров школ за их содействие в заключении контрактов.

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Преступные действия получателей взяток квалифицированы по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Один из завхозов заключен под стражу. Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

Салехард, Юлия Фролова

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