На миллион оштрафовали фирму за то, что работала в Салехарде за взятки

Подрядчика, который «спонсировал» взятками сотрудников нескольких школ в Салехарде, оштрафовали. По данным агентства «Новый День», речь идёт о фирме из Екатеринбурга – ООО «Первый класс».

Один из получателей взяток – замдиректора школы №2 Людмила Римская – уже осуждён.

О штрафе для фирмы, которая работала на рынке Ямала с помощью взяток, сообщает прокуратура округа.

«Генеральный директор организации передал более 500 тыс. рублей заместителю директора школы (МБОУ СОШ № 2) для обеспечения заключения контрактов с его компанией. Нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении предприятия административного дела по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», – объяснили в надзорном ведомстве.

Суд признал организацию виновной и назначил штраф свыше 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения более 500 тыс. рублей.

В отношении взяткодателя уголовное дело ещё расследуется.

По данным собеседника агентства «Новый День» в правоохранительных органах, три завхоза-взяточника в Салехарде, это не последние скандалы и уголовные дела. Фирма может быть причастна и к другим манипуляциям с бюджетными деньгами на Ямале.

Отметим, у фирмы огромное число контрактов со школами на Ямале, и не только в Салехарде, но и в Ноябрьске, и в Новом Уренгое. Именно эта организация является, например, поставщиком Арктического лицея.

Салехард, Наталья Ефремова

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